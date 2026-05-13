© Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmnTUI enttäuscht beim Umsatz, bleibt aber auf Kurs zur Erholung. Jetzt rückt eine brisante Frage in den Fokus: Kommt der Buchungsboom noch?In den zweiten Quartalszahlen (Geschäftsjahr für TUI endet am 30. September) des Konzerns zeigt sich zwar weiterhin ein negatives Bild, doch mit einem positiven Trend. So liegt das bereinigte EBIT mit -192,7 Millionen Euro noch deutlich unter dem Vorjahresergebnis (-206,8 Millionen Euro). Die Nettoverschuldung in Höhe von 3 Milliarden Euro bleibt konstant. Das gesamte erste Halbjahr liegt im Umsatz dennoch etwas unter dem Vorjahresergebnis. Ein großes Problem für TUI sind kurzfristige Reisebuchungen. Aufgrund des Iran-Krieges erschweren sich …Den vollständigen Artikel lesen
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