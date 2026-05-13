DJ MARKT USA/Etwas fester - Blicke auf Treffen Trump-Xi gerichtet

Mit einem moderaten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,3 Prozent zu. Die Blicke sind vor allem auf das bevorstehenden Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gerichtet. Daneben stehen mit den Erzeugerpreisen für April erneut wichtige US-Daten vor der Startglocke auf der Agenda. Daneben wird Cisco nachbörslich die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal bekannt geben, die Auswirkungen auf den Technologie-Sektor haben könnten.

Aber vor allem das Treffen zwischen Trump und Xi steht im Fokus. Hinsichtlich des Irans laute das Narrativ, dass von China erwartet werde, Druck auf den Iran auszuüben, die Straße von Hormus zu öffnen, im Gegenzug für eine Deeskalation seitens der USA, so Analyst Jack Janasiewicz von Natixis Investment Managers. Trump habe weder die Anreize noch die Mittel, um China unter Druck zu setzen, da sein Fokus weiterhin auf dem Iran-Krieg und einem Gerichtsurteil liege, das seine Zölle einschränke, so die Volkswirte der Danske Bank. Für China habe die Aufrechterhaltung stabiler Beziehungen oberste Priorität, insbesondere in der Taiwan-Frage.

Bei den Einzelwerten zeigen sich Halbleiter und KI-Werte mit Aufschlägen. Für die Aktien von Intel, Qualcomm und Nvidia geht es um bis zu 5,2 Prozent nach oben. Damit dürfte sich die jüngste Rally nach dem Rücksetzer am Vortag fortsetzen, heißt es. Ein Teil des zurückkehrenden Optimismus könnte auf die Hoffnung zurückzuführen sein, dass der Besuch von US-Präsident Trump in China dazu beitragen wird, den Verkauf auf dem großen und wachsenden chinesischen Markt zu ermöglichen. Die CEO von Qualcomm und Nvidia gehören zur Trump-Delegation.

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May 13, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)

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