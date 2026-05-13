ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Parameter hätten die Erwartungen getoppt, schrieb Charles Boissier am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Bei Verkäufen gebe es allerdings nur geringe Fortschritte./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000LEG1110
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