Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 13.05.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.203 Punkten. Bis zum Nachmittag bröckelten die Notierungen moderat ab. Mit Aufnahme des Handels am Nachmittag konnte sich der Index in einer Impulsbewegung über die 29.200 Punkte-Marke schieben, gab die Gewinne aber gleich wieder ab. Es ging bis zum Abend deutlich abwärts. Der Nasdaq schaffte es erst im Bereich der 28.660 Punkte die Laufrichtung zu ändern. Bis zum Handelsschluss konnte ein Großteil der Verluste wieder ausgeglichen werden.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht bullisch, solange sich der Index über der SMA20 und SMA50 halten kann.

Ein Ausbruch über 29.398 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 29.499 Punkte und darüber hinaus freisetzen.

Fällt der Nasdaq dagegen unter 29.046 Punkte zurück, würde sich das Risiko einer größeren Konsolidierung in Richtung 28.863 Punkte erhöhen.

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt nach der jüngsten Stabilisierung leicht bullisch. Der Index konnte sich nach deutlichen Rücksetzern im gestrigen Handel wieder erholen und wichtige Unterstützungen verteidigen. Vor allem die Rückeroberung der SMA50 im Stundenchart spricht dafür, dass die Bullen weiterhin die Kontrolle behalten könnten.

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 29.220 Punkten und damit leicht über dem Niveau des Vortages. Im Fokus der heutigen Nasdaq 100 Analyse stehen die SMA20 sowie die SMA50, die kurzfristig richtungsentscheidend bleiben dürften.

Rückblick auf den gestrigen Handel

Der Nasdaq startete gestern bei 29.203 Punkten in den Handel. Zunächst gaben die Notierungen moderat nach, bevor am Nachmittag eine dynamische Aufwärtsbewegung einsetzte. Der Index konnte die Marke von 29.200 Punkten kurzfristig überwinden, fiel anschließend jedoch deutlich zurück.

Erst im Bereich von 28.660 Punkten stabilisierte sich der Markt wieder. Bis zum Handelsschluss gelang es dem Nasdaq allerdings, einen Großteil der Verluste aufzuholen.

Wichtige Kursdaten vom 12.05.2026

Kursdaten Wert Tageshoch 29.219 Punkte Tagestief 28.663 Punkte Tagesschluss 29.093 Punkte Tagesrange 554 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart zeigte sich gestern erneut die hohe Relevanz der gleitenden Durchschnitte. Der Nasdaq fiel zunächst unter die SMA50 bei aktuell 29.172 Punkten zurück. Der anschließende Erholungsversuch scheiterte zunächst an der SMA20 sowie an der SMA50.

Am Abend konnte sich der Index jedoch erneut stabilisieren und im Frühhandel wieder über beide Durchschnittslinien ansteigen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.