Mittwoch, 13.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
PR Newswire
13.05.2026 12:36 Uhr
Fidelity UCITS ICAV - RE: Dividends

LONDON, United Kingdom, May 13

COMPANY ANNOUNCEMENT

For Immediate Release

13 May 2026

Fidelity UCITS ICAV

RE: Dividends

The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 21 May 2026, record date as of the 22 May 2026 & payment date is the 28 May 2026:

Share Class Description

ISIN

Per Share Rate

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYXVGZ48

0.079257

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF GBP Income ETF Shares

IE00BYV1YF22

0.071792

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE00BYV1YH46

0.067358

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF CHF Income ETF Shares

IE00BMG8GR03

0.058801

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYXVGX24

0.049375

FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYSX4176

0.148946

FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYSX4739

0.059917

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BM9GRM34

0.053331

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income Hedged ETF Shares

IE0005E8N9I1

0.068161

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF EUR Income Hedged ETF Shares

IE000AALNYM3

0.062168

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BM9GRP64

0.066873

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF EUR Income Hedged ETF Shares

IE0007L3IJF6

0.080470

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE0006OIQXE9

0.094243

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE0006KNOFD1

0.082647

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000B8VAQZ8

0.087898

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000IF0HTJ9

0.047361

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares

IE000G4ONBO6

0.045683

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc ETF Shares

IE000PN9NSC6

0.048147

Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income

IE000HDEYKM3

0.066151

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000JJQ6248

0.075517

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Income Shares

IE0001DM7O60

0.073060

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000ARLR807

0.093044

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Income Shares

IE000FK14CA5

0.090398

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

IE000VQZQ963

0.046679

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF

IE000B5UZSG9

6.605329

Enquiries:

Matheson LLP
Phone: +353 1 232 2000

