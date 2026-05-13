Fidelity UCITS ICAV - RE: Dividends
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 13
COMPANY ANNOUNCEMENT
For Immediate Release
13 May 2026
Fidelity UCITS ICAV
RE: Dividends
The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 21 May 2026, record date as of the 22 May 2026 & payment date is the 28 May 2026:
Share Class Description
ISIN
Per Share Rate
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYXVGZ48
0.079257
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF GBP Income ETF Shares
IE00BYV1YF22
0.071792
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE00BYV1YH46
0.067358
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF CHF Income ETF Shares
IE00BMG8GR03
0.058801
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYXVGX24
0.049375
FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYSX4176
0.148946
FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYSX4739
0.059917
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BM9GRM34
0.053331
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income Hedged ETF Shares
IE0005E8N9I1
0.068161
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF EUR Income Hedged ETF Shares
IE000AALNYM3
0.062168
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BM9GRP64
0.066873
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF EUR Income Hedged ETF Shares
IE0007L3IJF6
0.080470
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE0006OIQXE9
0.094243
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE0006KNOFD1
0.082647
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000B8VAQZ8
0.087898
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000IF0HTJ9
0.047361
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares
IE000G4ONBO6
0.045683
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc ETF Shares
IE000PN9NSC6
0.048147
Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income
IE000HDEYKM3
0.066151
Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000JJQ6248
0.075517
Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Income Shares
IE0001DM7O60
0.073060
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000ARLR807
0.093044
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Income Shares
IE000FK14CA5
0.090398
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
IE000VQZQ963
0.046679
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF
IE000B5UZSG9
6.605329
Enquiries:
Matheson LLP