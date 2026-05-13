Die jüngsten Quartalszahlen haben scheinbar einige Anleger wachgerüttelt. Womöglich ist gerade der Startschuss zur Rallye gefallen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Sprouts Farmers Markt: Ist gerade der Startschuss gefallen?
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