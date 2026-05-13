Paris (www.anleihencheck.de) - Trotz der laufenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA bleibt die Straße von Hormus weiterhin gesperrt, so Eric Bertrand, CEO von Ofi Invest Asset Management.Mit jedem Tag steige die Gefahr eines ungünstigen Szenarios für die europäische Wirtschaft. Zwar habe der Waffenstillstand im Großen und Ganzen gehalten, und die jüngsten Medienberichte würden darauf hindeuten, dass die Konfliktparteien wesentliche Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung erzielt hätten, was eine starke Erholung risikoreicher Anlagen ausgelöst habe. Die Unsicherheit sei trotzdem nach wie vor groß. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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