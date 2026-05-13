Xiaomi treibt seine Expansion weiter voran, ein wichtiger Markt dafür ist Südkorea. Angesichts dessen hat man an diesem Standort eine neue General Managerin ernannt. Zudem kündigte CEO Lei Jun an, dass der chinesische Tech-Konzern noch in diesem Monat sein neues Flaggschiff-Modell auf den Markt bringen wird.Die neue Position als General Managerin für den südkoreanischen Markt wird Summer Peng bekleiden. In der Pressemitteilung heißt es, dass Xiaomi mit diesem Schritt seine Führungsstruktur stärken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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