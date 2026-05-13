DJ AUKTION/Hohe Nachfrage nach 2047 fälligem Langläufer
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch deutsche Ultra-Langläufer im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Details der beiden Auktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 22. April bzw. 11. Februar:
=== Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,056 Mrd Zuteilungsbetrag 986 Mio EUR Zeichnungsquote 3,1 (2,4) Durchschnittsrendite 3,54% (3,47%) Wertstellung 15. Mai 2026 Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. August 2054 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,520 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,140 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,3 (1,5) Durchschnittsrendite 3,62% (3,47%) Wertstelung 15. Mai 2026 ===
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May 13, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)
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