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Dow Jones News
13.05.2026 12:51 Uhr
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AUKTION/Hohe Nachfrage nach 2047 fälligem Langläufer

DJ AUKTION/Hohe Nachfrage nach 2047 fälligem Langläufer

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch deutsche Ultra-Langläufer im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Details der beiden Auktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 22. April bzw. 11. Februar: 

=== 
Emission       3,40-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   3,056 Mrd 
Zuteilungsbetrag   986 Mio EUR 
Zeichnungsquote   3,1  (2,4) 
Durchschnittsrendite 3,54% (3,47%) 
Wertstellung     15. Mai 2026 
 
Emission       2,50-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. August 2054 
Volumen       1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,520 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   1,140 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,3  (1,5) 
Durchschnittsrendite 3,62% (3,47%) 
Wertstelung     15. Mai 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)

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