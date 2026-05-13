APA ots news: UNIQA: Rückkauf umgesetzt, außerordentlich große Nachfrage bei Neuemission

Neue nachrangige Tier2Anleihe und frühzeitiger Rückkauf stärken Kapitalbasis, Flexibilität und Planungssicherheit - Neue Emission war 5,6fach überzeichnet



Wien (APA-ots) - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG

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Wien, 13. Mai 2026 - Die UNIQA Insurance Group AG hat erfolgreich eine neue nachrangige Tier-2-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert und gleichzeitig den Rückkauf bestehender Tier-2-Anleihen umgesetzt. Die Ergebnisse des Rückkaufangebots wurden am 13. Mai 2026 bekannt gegeben. Im Rahmen des Angebots hat UNIQA Tier-2-Anleihen mit einem Nominalbetrag von 148,5 Mio. Euro zu einem Kaufpreis von 100,750 % zurückgekauft. Nach dem Settlement am 15. Mai 2026 werden Tier-2-Anleihen im Umfang von 177,8 Mio. Euro weiterhin ausstehend sein.



Mit dieser kombinierten Transaktion stärkt UNIQA ihre Kapitalbasis, verlängert die Laufzeiten ihrer Finanzierung und erhöht die langfristige Stabilität sowie die Planbarkeit der regulatorischen Eigenmittel.



Starkes Vertrauenssignal des Kapitalmarkts

"Das sehr hohe Interesse an unserer neuen nachrangigen Tier 2 Anleihe ist ein starkes Vertrauenssignal der Investoren in die finanzielle Stärke und die strategische Ausrichtung von UNIQA. Die Nachfrage überstieg das angebotene Volumen deutlich. Das zeigt, dass unser disziplinierter Ansatz im Kapitalmanagement sowie die konsequente Umsetzung unserer Strategie UNIQA 3.0 - Growing Impact vom Kapitalmarkt anerkannt werden", sagt Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG .



Außerordentlich erfolgreiche Neuemission

Die neue Tier-2-Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer erstmaligen Kündigungsmöglichkeit nach 9,5 Jahren stieß bei institutionellen Investoren im In- und Ausland auf außerordentlich großes Interesse und war 5,6-fach überzeichnet. Mit einer fixen Verzinsung von 4,5 Prozent in den ersten zehn Jahren zählt die Emission aktuell zu den Top 3 der attraktivsten kündbaren Solvency-II -Tier-2-Anleihen in Euro, die in den vergangenen vier Jahren im europäischen Versicherungssektor begeben wurden.



Beste Refinanzierungskonditionen in der Unternehmensgeschichte UNIQA erzielte mit der Transaktion den engsten jemals vom Konzern erreichten Anleihe-Spread sowie einen im Branchenvergleich deutlich niedrigeren Kupon. Diese Konditionen spiegeln die hohe Einschätzung von UNIQA als verlässlichen Schuldner wider und ermöglichen dem Unternehmen dauerhaft niedrigere Finanzierungskosten sowie zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum.



Frühzeitiger Rückkauf stärkt Kapitalstruktur und Solvenz Parallel zur Neuemission hat UNIQA 45,5 % einer im Jahr 2015 begebenen nachrangigen Tier-2-Anleihe mit einem ausstehenden Volumen von 326,3 Mio. Euro refinanziert und zurückgeführt. Die Anleihe ist erstmals im Juli 2026 kündbar und wäre im Jahr 2046 fällig gewesen. Der Rückkauf ist Teil eines bewusst koordinierten

Refinanzierungsschritts und trägt zur Glättung des Fälligkeitsprofils bei. Die zurückgekauften Anleihen wiesen Kupons in der Höhe von 6,00 % pa auf. Der Rückkauf erfolgte nahe den aktuellen Marktpreisen und mit einem Aufschlag auf den Nennbetrag.

Insgesamt wird die Transaktion die Solvency-II-Quote von UNIQA leicht erhöhen und damit die bereits starke Kapitalposition des Konzerns weiter stärken. Kurzfristig entsteht durch den Rückkauf ein einmaliger Aufwand, der vollständig im Geschäftsjahr 2026 verbucht wird. Der bestehende Ausblick für 2026 bleibt unverändert.

Mehr Flexibilität für Wachstum und strategische Entwicklung Mit der neuen nachrangigen Tier-2-Anleihe stärkt UNIQA die Stabilität und Verlässlichkeit ihrer Kapitalbasis weiter. Das frische Kapital schafft zusätzlichen Spielraum, um organisches und anorganisches Wachstum in Zentral- und Osteuropa im Rahmen der Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact" umzusetzen und die AI-Transformation des Konzerns weiter voranzutreiben. Die Transaktion refinanziert bestehende Tier-2 -Instrumente und hat keinen Einfluss auf die Dividendenpolitik von UNIQA sowie voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Ratings des Unternehmens.



Nachlese



UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2- Anleihe



Ad hoc 1

UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) Anleihe



Ad hoc 2



UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR 500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe

S&P

Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's Proposed Notes Rated 'BBB+'



Bildmaterial Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG

UNIQA Group



Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.



In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



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Ein Zulassungsprospekt wurde ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse und ist in elektronischer Form auf der Internetseite von UNIQA unter https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/debt- investors.en.html kostenlos zum Download verfügbar sein.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at



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