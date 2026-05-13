© Foto: picture alliance / newscom | John AngelilloAlibaba pumpt Milliarden in KI, Cloud und Chips. Während das Cloud-Geschäft stark wächst, kollabiert die Profitabilität - und die Börse verliert langsam die Geduld.Alibaba hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt und damit neue Zweifel ausgelöst, ob sich die milliardenschweren KI-Investitionen des Konzerns kurzfristig auszahlen. Besonders der Einbruch der Kernprofitabilität belastet die Stimmung der Anleger. Der Umsatz des chinesischen Tech-Konzerns stieg im abgelaufenen Quartal zwar um drei Prozent auf 243,4 Milliarden Yuan (rund 35,8 Milliarden US-Dollar), lag damit aber unter den Analystenschätzungen. Das bereinigte operative Ergebnis brach gleichzeitig um 84 …Den vollständigen Artikel lesen
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