FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sieht einen Bericht der "Pharmazeutischen Zeitung" in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar als möglichen immensen Kurstreiber. Darin gehe es um eine mögliche Anhebung des Apotheken-Fixums sowie ein Umdenken im Gesundheitsministerium, was die eigentlich geplante schärfere Kontrolle des Onlineversands von Medikamenten betreffe./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012044747
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