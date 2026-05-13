Berlin (ots) -Bundesweit findet mit dem Nationalen Veteranentag erneut ein Tag der Wertschätzung und Anerkennung für unsere rund 10 Millionen Veteraninnen und Veteranen statt. Gleichzeitig stärkt der Gedenktag das Band zwischen Bundeswehr und Gesellschaft.Gut zwei Jahre, nachdem der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit die Einführung des Nationalen Veteranentages beschlossen und die Bundesregierung mit der Durchführung beauftragt hat, führen Bund, Länder, Städte, Gemeinden, Veteranenverbände sowie weitere Organisationen aus diesem Anlass verschiedene Veranstaltungen durch.Da der diesjährige Nationale Veteranentag am 15. Juniauf einen Werktag fällt, finden die deutschlandweiten Feierlichkeiten bis zum Wochenende statt.Den Abschluss bildet die zentrale Festveranstaltung am Reichstagsgebäude, die durch die wird Bundestagspräsidentin und Schirmherrin Julia Klöckner am 21. Juni 2026 eröffnet und auf höchster politischer Ebene begangen wird. Die Besucher erwartet in Berlin ein attraktives Bühnenprogramm, u.a. unter Beteiligung des Vizepräsidenten Omid Nouripour, der Mitglieder des Verteidigungsausschusses, des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Henning Otte, sowie des Bundesministers der Verteidigung, Boris Pistorius. Auftritte von The BossHoss, Heavysaurus, Heinz Rudolph Kunze und der Big Band der Bundeswehr runden das Angebot ab. Ein Highlight ist die neue Fotoausstellung "Verwundet" von Bryan Adams, die Bundestagspräsidentin Klöckner eröffnen wird.In diesem Jahr stellen wir auf Instagram, TikTok, Facebook sowie WhatsApp Veteraninnen und Veteranen mit ihren persönlichen Geschichten vor. Ein kraftvolles Zeichen: Deutschlands Veteraninnen und Veteranen gehören in die Mitte unserer Gesellschaft.Pressekontakt:www.nationaler-veteranentag.orgMail: PressestelleVeteranentag@Bundeswehr.orgTel: +49 30 4981 4523https://www.facebook.com/nationaler.veteranentaghttps://www.instagram.com/nationaler_veteranentag/https://www.youtube.com/@nationaler-veteranentaghttps://www.tiktok.com/@nationaler-veteranentaghttps:https://whatsapp.com/channel/0029VbCpCX396H4Ia1tDoD3h//whatsapp.com/channel/0029VbCpCX396H4Ia1tDoD3hOriginal-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179237/6274612