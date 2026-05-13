© Foto: Romain Costaseca - Hans LucasDer Inflationsschock belastet den Kryptomarkt nur kurz, keine 24 Stunden später steht Bitcoin schon wieder über 81.000 US-Dollar.Der Kryptomarkt zeigt sich widerstandsfähiger als viele Anleger erwartet hatten. Bitcoin sprang am Mittwoch wieder über die Marke von 81.000 US-Dollar, nachdem die weltweit größte Kryptowährung infolge überraschend hoher US-Inflationsdaten zunächst deutlich unter Druck geraten war. Besonders BNB und Dogecoin gehörten zu den stärksten Gewinnern unter den großen Kryptowährungen. Bitcoin erholt sich schnell nach heißem CPI-Bericht Bitcoin fiel in den späten US-Handelsstunden am Dienstag zeitweise auf 79.879 US-Dollar, nachdem die Verbraucherpreisdaten für April …Den vollständigen Artikel lesen
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