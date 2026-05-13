Donald Trump und Xi Jinping treffen sich in Peking zu einem Gipfel mit enormer wirtschaftlicher Tragweite. Im Mittelpunkt stehen Zölle, Taiwan, Iran und milliardenschwere Handelsfragen. Anleger weltweit beobachten genau, ob die beiden größten Volkswirtschaften der Welt auf Entspannung oder neue Konflikte zusteuern.Milliardenpoker zwischen Washington und Peking Das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping gilt als eines der wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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