Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) betreiben eine der größten Elektrobus-Flotten Deutschlands. Ab 2030 sollen auch die beauftragten Subunternehmen, die rund 25 der BVG-Buslinien betreiben, auf E-Busse setzen. Das sieht eine nun veröffentlichte Ausschreibung vor. Die BVG selbst betreiben bereits 280 Elektrobusse verschiedener Hersteller und sind mit diesen - abgesehen von der Rissen in der Karosserie bei vielen Ebusco-Fahrzeugen - überaus zufrieden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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