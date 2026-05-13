Stuttgart (ots) -Dokumentation am 13. Mai 2026 im SWR und in der ARD MediathekWie ist es Cem Özdemir gelungen vom Gastarbeiterkind zu einem der mächtigsten Männer in Baden-Württemberg aufzusteigen? Welche Hürden musste er überwinden, welche Steine hat er sich dabei selbst in den Weg gelegt? Die Dokumentation "Cem Özdemir - vom Gastarbeiterkind zum Landesvater" zeichnet am Mittwoch, 13. Mai 2026 um 22:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWR und in der ARD Mediathek Leben und Karriere von Özdemir nach, dem ersten Ministerpräsident von Baden-Württemberg mit Migrationsgeschichte.Vom Kind der Schwäbischen Alb zum politischen GipfelDie Geschichte beginnt in Bad Urach auf der Schwäbischen Alb. Cem Özdemirs Nachhilfelehrerin erinnert sich noch an den schüchternen türkischen Jungen, der Probleme mit der deutschen Rechtschreibung hat. Der junge Cem lernt früh, sich in einer Welt zu behaupten, die ihm nicht immer offen gegenübersteht. Doch sein unerschütterlicher Wille und seine Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten für seine Überzeugungen einzustehen, zeichnen ihn aus.Die Dokumentation des SWR beleuchtet Höhen und Tiefen seiner politischen Karriere: von den Anfängen als Grünen-Politiker im Bundestag in Bonn, über die sogenannte "Flugmeilen-Affäre", die seine Karriere beinahe beendet hätte, bis hin zu seinem Einsatz für eine weltoffene Gesellschaft mit klaren Regeln. Auch wenn dieses Engagement immer wieder zu Reibungen führte, selbst innerhalb seiner eigenen Partei.Ein Leben voller Kontraste und KontroversenCem Özdemir ist eine Persönlichkeit, die polarisiert: In der 30-minütigen Dokumentation kommen sowohl politische Weggefährten als auch Kritiker zu Wort. Dazu gehören unter anderem Boris Palmer, Günther Oettinger, Claudia Roth und Markus Söder.Wie hat es Özdemir an die Spitze Baden-Württembergs geschafft? Hat er dabei seine eigenen migrantischen Wurzeln und Werte verleugnet? Das werfen ihm manche Menschen mit Migrationsgeschichte vor. Hat er urgrüne Themen im Wahlkampf ignoriert?Das wiederum werfen ihm manche Parteimitglieder und große Teile der Grünen Jugend vor.Mit selten gezeigten Archivaufnahmen und persönlichen Interviews blickt die Dokumentation auf die Karriere eines Mannes, der nicht nur die deutsche Politik geprägt hat, sondern die Zukunft Baden-Württembergs maßgeblich beeinflussen will.Cem Özdemir - vom Gastarbeiterkind zum LandesvaterMittwoch, 13. Mai, 22:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWR und in der ARD MediathekEin Film von Jürgen Rose und Julia Kretschmer, Redaktion Claus HanischdörferFotos über ARD-Foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6274662