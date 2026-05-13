© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USANebius steigert Umsatz und Investitionen massiv. Gleichzeitig plant der Konzern eine neue KI-Fabrik in Pennsylvania.Der KI-Cloudanbieter Nebius beschleunigt seinen Expansionskurs deutlich. Im ersten Quartal 2026 legte das Unternehmen nicht nur bei Umsatz und Investitionen kräftig zu. Parallel kündigte der Konzern auch den Aufbau einer neuen eigenen KI-Fabrik im US-Bundesstaat Pennsylvania an. Wie aus der aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, sicherte sich Nebius dafür Energie- und Flächenkapazitäten von bis zu 1,2 Gigawatt. Das Projekt soll die Infrastruktur für den wachsenden Bedarf an Rechenleistung im KI-Markt schaffen. Auf Tradegate legte die Aktie nach den Zahlen um 13,3 Prozent zu …Den vollständigen Artikel lesen
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