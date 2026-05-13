Nürburg/München (ots) -TIME TO SAY GOODBYE - Stefan Kiefer fährt gemeinsam mit seinen Söhnen am Wochenende zum letzten Mal beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring - Abschied vom legendären "Hingucker"Nach fünf Jahren auf den Rennstrecken Europas und der inzwischen vierten Teilnahme am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring endet am kommenden Wochenende ein außergewöhnliches Familienprojekt im Motorsport: Santé Royale Racing verabschiedet sich mit seinem gold-blauen Porsche GT3 Cup - im Fahrerlager längst nur noch "der Hingucker" genannt - von der Rennstrecke.Hinter Santé Royale Racing steht die Münchner Familie Kiefer: Unternehmer Stefan Kiefer, seine Söhne David und Marius sowie Profirennfahrer und Coach Luca Rettenbacher, der das Fahrerquartett komplettiert. Gemeinsam erfüllten sie sich einen Traum, den viele anfangs eher für eine verrückte Idee hielten: als Familie beim größten Langstreckenrennen der Welt an den Start zu gehen.Der Spitzname "Hingucker" entstand eher zufällig. Nürburgring-Moderator Olli Martini bezeichnete den auffällig gestalteten Porsche GT3 Cup einmal spontan als "Hingucker" - seitdem wurde der Name teamintern mit einem Schmunzeln übernommen und entwickelte sich schnell zum Markenzeichen des Fahrzeugs.Dass das Projekt überhaupt Realität wurde, passt zur Geschichte von Stefan Kiefer. Der Bauingenieur entdeckte früh seine Leidenschaft für außergewöhnliche Herausforderungen - beruflich wie privat. Unter dem Dach von Santé Royale entwickelte er seit 2006 aus einem ersten Engagement im sächsischen Bad Brambach eine erfolgreiche Hotel- und Gesundheitsresortgruppe mit heute vier Standorten in Bad Brambach, Warmbad Wolkenstein, Bad Langensalza und auf Rügen. Ein fünftes Haus in Bad Füssing befindet sich bereits im Umbau.Die Philosophie hinter Santé Royale prägt auch die Familie selbst: Gesundheit soll nicht Verzicht bedeuten, sondern Lebensfreude, Balance und Leidenschaft. Genau diese Haltung spiegelte sich auch im Motorsportprojekt wider."Gentleman" Stefan Kiefer hatte schon immer ein Faible für außergewöhnliche Ideen. Seinen Start beim New York Marathon hielten viele zunächst für eine Schnapsidee - doch er zog es durch. Genauso wie den Traum, gemeinsam mit seinen Söhnen das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu fahren.Die Vorbereitung führte die Familie gemeinsam mit Luca Rettenbacher durch verschiedene Porsche-Rennserien quer durch Europa. Einer der emotionalen Höhepunkte war die Teilnahme am Rahmenprogramm des legendären 24-Stunden-Rennens von Le Mans im Jahr 2023.Auch sportlich schrieb Santé Royale Racing besondere Geschichten: Der Klassensieg beim offiziellen Qualifikationsrennen für das 24-Stunden-Rennen Nürburgring 2024 bleibt ebenso unvergessen wie die Pole Position beim diesjährigen Qualifikationsrennen, herausgefahren von Luca Rettenbacher.Zum Motorsport gehören aber auch die schwierigen Momente. Tief in Erinnerung bleibt der schwere Unfall von Stefan Kiefer beim letztjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, als sein Fahrzeug nach einer Kollision heftig verunglückte.Warum jetzt Schluss ist? Für Stefan Kiefer liegt die Antwort auf der Hand: "Ein Ziel zu erreichen bedeutet nicht, weiterzumachen bis zur Erschöpfung, sondern auch innezuhalten und den Mut zu haben, sich dem Nächsten zuzuwenden." Genau diese Haltung habe ihn sein ganzes Leben begleitet: immer neue Projekte suchen, die begeistern, fordern und wachsen lassen.Der Motorsport sei kein harmloses Hobby, sagt Kiefer. "Aufzuhören, wenn es am schönsten ist, ist keine Niederlage. Wir hatten den Mut, es zu versuchen - es hätte auch schiefgehen können. Wir können unser Rennsport-Kapitel mit Stolz schließen. Wir haben für uns selbst viel mehr erreicht, als wir jemals zu träumen gewagt hätten. Unter den Großen mit Abstand dabei zu sein: Mehr ist für uns blutige Amateure nicht möglich. Dafür sind wir sehr dankbar"Und weiter: "Im nächsten Jahr stehen wir wieder am Hatzenbach hinter dem Zaun und schauen zu. Einmal Racer, immer Racer - ob vor oder hinter der Leitplanke.""Danke für diese wunderbare Zeit. Es war uns eine Ehre, Teil des 24h-Rennens Nürburgring zu sein."Pressekontakt:Maximiliane KieferSANTÉ ROYALE HOTEL & GESUNDHEITSRESORTSDemain - Design Management Investments GmbHEisgruberstrasse 21D-81829 MünchenE-Mail: maximiliane.kiefer@sante-royale.comMobil: +49 172 682 4747.Original-Content von: Santé Royale, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182561/6274676