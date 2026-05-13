Bharat Forge Ltd. (BFL) (BSE: 500493, NSE: BHARATFORG), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Schmiedetechnik und Feinmechanik, gab heute den Abschluss eines langfristigen Vertrags mit Embraer über die Herstellung und Lieferung kritischer Schmiedeteile für Fahrwerke bekannt. Mit diesem Meilenstein wird Bharat Forge zum ersten indischen Zulieferer, der in die globale Luft- und Raumfahrt-Lieferkette von Embraer für Schmiedekomponenten aufgenommen wird.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Bharat Forge hochbelastbare Schmiedeteile für Fahrwerkssysteme für alle zivilen und militärischen Flugzeugprogramme von Embraer liefern. Diese Zusammenarbeit begründet eine strategische Partnerschaft, die auf fortschrittlichen Fertigungskapazitäten, Präzisionstechnik und bewährtem Know-how bei der Lieferung komplexer, sicherheitskritischer Komponenten für globale Luft- und Raumfahrtplattformen beruht.

Der langfristige Vertrag spiegelt das gemeinsame Bekenntnis zu Qualität, Zuverlässigkeit und einer dauerhaften Zusammenarbeit wider und stärkt das Vertrauen von Embraer in die Fähigkeit von Bharat Forge, strenge globale Zertifizierungsstandards zu erfüllen und gleichzeitig kontinuierlich leistungsstarke Luft- und Raumfahrtkomponenten zu liefern.

Amit B. Kalyani, stellvertretender Vorsitzender und Co-Geschäftsführer von Bharat Forge Limited, kommentierte diese Entwicklung wie folgt: "Der Schritt zum ersten indischen Lieferanten von Schmiedeteilen für Embraer ist ein Meilenstein, auf den wir sehr stolz sind, und ein Beleg für die Kompetenzen, die wir im Bereich Luft- und Raumfahrt aufgebaut haben. Wir danken Embraer für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, diese Partnerschaft in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Dieser Vertrag ermöglicht es uns, wichtige Strukturbauteile in größerem Maßstab zu fertigen und gleichzeitig unsere bereits etablierten Kompetenzen im Bereich der Flugzeugtriebwerkskomponenten zu ergänzen."

Dieser erste Vertrag mit einem indischen Unternehmen spiegelt auch das Engagement von Embraer wider, das Luft- und Raumfahrt-Ökosystem in Indien zu stärken und entlang der gesamten Lieferkette langfristigen Mehrwert zu schaffen, während das Unternehmen seine Präsenz in dem Land weiter ausbaut.

Über Bharat Forge Aerospace Division

Die Luft- und Raumfahrtabteilung von Bharat Forge widmet sich der Konstruktion, Entwicklung und Fertigung kritischer Luft- und Raumfahrtkomponenten. Dank unserer umfassenden Fachkompetenz in den Bereichen Schmieden, Präzisionsbearbeitung und Integration von Unterbaugruppen haben wir uns einen hervorragenden Ruf für technische Exzellenz und die Einhaltung strenger internationaler Standards erworben. Angetrieben von Innovation und strategischen Kooperationen mit globalen OEMs und Tier-1-Zulieferern baut der Luft- und Raumfahrtsektor seine Rolle in der globalen Lieferkette der Luft- und Raumfahrt aus. Der Fokus auf fortschrittliche Fertigungstechnologien, den Ausbau der Kapazitäten und das Vertrauen der Kunden spiegelt die Vision wider, Indien als Drehscheibe für erstklassige Luft- und Raumfahrtlösungen zu positionieren.

Bharat Forge-Aerospace ist der Geschäftsbereich Luft- und Raumfahrt der Bharat Forge Limited.

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