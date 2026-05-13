Innovation für den INDEX 26 Award nominiert, da sie eine gleichbleibende Passform über erweiterte Größenbereiche hinweg bietet

The LYCRA Company, ein führender Anbieter innovativer und nachhaltiger Fasern für Bekleidung und Körperpflege, gab heute die offizielle weltweite Markteinführung der LYCRA ADAPTIV-Faser für Vliesstoffe auf der INDEX 26 in Genf, Schweiz, vom 19. bis 22. Mai bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260514481609/de/

At INDEX 26 in Geneva, The LYCRA Company debuts LYCRA ADAPTIV fiber for nonwovens, a next-generation stretch solution that delivers enhanced comfort, a secure fit, and helps enable inclusive sizing for baby diapers, adult incontinence, and feminine care products.

Diese bahnbrechende Stretchfaser, auf die bereits weltweit führende Bekleidungsmarken vertrauen, läutet nun eine neue Ära in Sachen Komfort, Passform und Leistung für Babywindeln, Einweg-Hygieneartikel, Inkontinenzprodukte für Erwachsene und Damenhygiene ein.

Die LYCRA ADAPTIV-Faser wurde entwickelt, um wichtige bisher ungedeckte Bedürfnisse im Bereich Hygiene und Körperpflege zu erfüllen. Nach eigenen Untersuchungen des Unternehmens gehören dazu Passformflexibilität, Formbeständigkeit, Bewegungsfreiheit, Benutzerfreundlichkeit und ein sicherer Sitz. Ihre einzigartige Polymerformulierung passt sich dem Körper des Trägers an und sorgt für eine weiche, leichte Dehnbarkeit, die den Komfort erhöht; einen sicheren Sitz, der Auslaufen minimiert; inklusive Größen für einen größeren Passformbereich; einfaches An- und Ausziehen für Benutzer und Pflegekräfte; sowie eine reduzierte punktuelle Kompression, um rote Abdrücke auf der Haut zu minimieren.

"Die LYCRA ADAPTIV-Faser ist ein großer Fortschritt für die Hygiene- und Körperpflegebranche. Diese Technologie passt sich dem realen Körper und seinen Bewegungen an eine wesentliche Anforderung der heutigen Verbraucher", sagte Doug Kelliher, Executive Vice President, Product, bei The LYCRA Company. "Indem wir unsere bewährte Bekleidungsinnovation in diesen Bereich einbringen, helfen wir Herstellern, ein persönlicheres, komfortableres und sichereres Trageerlebnis zu bieten ohne die Produktkomplexität zu erhöhen."

Nominierung für einen Preis und Seminare

Die LYCRA ADAPTIV-Faser wurde für die INDEX Awards in der Kategorie Rohstoffe Komponenten nominiert. Sie wird für ihr Potenzial gewürdigt, ein einheitliches und inklusives Trageerlebnis über einen breiteren Größenbereich hinweg zu bieten und damit eine branchenweite Herausforderung anzugehen. Die Preisverleihung findet am 19. Mai um 10:30 Uhr MEZ am Stand von EDANA (1530) statt.

Jovan Phillips Produktmanager für Körperpflege bei The LYCRA Company, hält zwei Vorträge auf der INDEX 26:

Von Bekleidung bis Hygiene: LYCRA ADAPTIV-Faser definiert Komfort und Passform neu, 21. Mai um 14:00 Uhr MEZ.

Die Kraft der Partnerschaft: Vom Feld zur Faser Vorstellung der erneuerbaren LYCRA Faser , am 20. Mai um 15:30 Uhr MEZ.

Besucher sind eingeladen, auf der INDEX 26 weitere Lösungen für Hygiene und Vliesstoffe zu entdecken, darunter die nachwachsende LYCRA-Faser,, die zu 70 Prozent aus pflanzlichen Inhaltsstoffen besteht, am Stand von The LYCRA Company (2151

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümerin der führenden Verbrauchermarken: LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

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