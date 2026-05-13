Berlin (ots) -Anker SOLIX (https://www.ankersolix.com/de), die weltweit führende Marke für Plug-in-Batteriespeicher in zwei aufeinanderfolgenden Jahren(1), stellt heute seine neueste Energielösung vor: die Solarbank 4 E5000 Pro (https://www.ankersolix.com/de/balkonkraftwerk-mit-speicher/solarbank4-ae103). Mit einer Solareingangsleistung von 5.000 W, einer erhöhten Speicherkapazität von 5.000 Wh und einer branchenführenden Lebensdauer von bis zu 10.000 Ladezyklen setzt sie neue Maßstäbe für die Leistung von Plug-in-Solar-Speichersystemen. Die vier integrierten MPP-Tracker (MPPT) ermöglichen den Anschluss von bis zu zwölf Solarmodulen. PluginPower 2.0 und der bidirektionale Wechselrichter mit 2.500 W bieten Haushalten zudem weitere Vorteile. Dank des leicht zu erweiternden modularen Designs lässt sich die Solarbank 4 Pro zudem flexibel auf bis zu 30 kWh erweitern.Von 800 W Plug-in auf 2.500 W Leistungsabgabe im NetzbetriebIm regulären 800-W-Netzbetrieb können Nutzer:innen die Solarbank über den 800-W-Schuko-Anschluss direkt an ihren bestehenden Hausstromkreis anschließen. Dadurch deckt das System den Grundstromverbrauch des Haushalts ab, ohne dass Änderungen an der Verkabelung erforderlich sind.Wenn 800 W nicht ausreichen, können Nutzer:innen einfach auf PluginPower 2.0 aufrüsten. Das Gerät ist durch eine TÜV-Sicherheitsprüfung(2) zertifiziert und bietet im netzgekoppelten Modus eine Leistung von 2.500 W, um die erzeugte Solarenergie voll auszuschöpfen.Für Nutzer:innen, die ihren Eigenverbrauch maximieren möchten, leitet der bidirektionale integrierte Wechselrichter den erzeugten Solarstrom direkt in den Hausstromkreis. Wenn ein dedizierter Stromkreis vorhanden ist, kann über qualifizierte Elektriker:innen ein Wieland-Stecker(3) installiert und die Anlage registriert werden(4). Dadurch können Hausbesitzer:innen die Solarleistung deutlich steigern. Für zusätzliche Zuverlässigkeit empfiehlt Anker SOLIX, das System mit dem Anker SOLIX Smart Meter Gen 2(5) für einen effizienten Lastschutz in Echtzeit zu kombinieren.Bis zu 5.000 W Solareingang mit Strom-Back-up für den NotfallDie Solarbank 4 Pro verfügt über 4 MPPT, die einen Solareingang von bis zu 5.000 W ermöglichen. Insgesamt können zwölf Solarmodule angeschlossen werden, was der dreifachen Kapazität von Standard-Plug-and-Play-Systemen entspricht. Dadurch, dass mehr Solarstrom erzeugt werden kann, können die Stromkosten um bis zu bis zu 2.234 Euro(6) jährlich sinken (basierend auf einem Jahresstromverbrauch von 7000 kWh) und die Amortisationszeit auf drei Jahre reduziert werden.Darüber hinaus unterstützt die Solarbank 4 Pro auch im Falle eines Stromausfalls. Im netzunabhängigen Betrieb integriert der 2.500-W-Off-Grid-Anschluss außen an der Solarbank eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Bei einem plötzlichen Stromausfall schaltet das System innerhalb von lediglich 10 ms automatisch um und hält so die Versorgung mit Strom für wichtige Geräte ohne Unterbrechungen aufrecht. Die Basiseinheit mit 5 kWh, die auch den Mikrowechselrichter und Batteriemanagementsysteme in sich integriert, bietet damit ausreichend Kapazität, um einen regulären Haushalt über Nacht mit Strom zu versorgen. Das System lässt sich darüber hinaus durch Übereinanderstecken von bis zu fünf Erweiterungsbatterien modular auf bis zu 30 kWh skalieren.InfiniPower: Entwickelt für Zuverlässigkeit und LanglebigkeitDie Langlebigkeit wird durch 314-Ah-LFP-Zellen in Automobilqualität sowie die InfiniPower-Technologie von Anker SOLIX gewährleistet. Die Batterie unterstützt bis zu 10.000 Ladezyklen und ist so konstruiert, dass sie Jahr für Jahr dem täglichen Laden von Solarenergie sowie den Lastspitzenzyklen standhält, wobei sie jeden Tag sowohl die morgendlichen als auch die abendlichen Zeitfenster mit Spitzenpreisen nutzt. So können Nutzer:innen ihre Einsparungen konsequent maximieren, ohne die Lebensdauer der Batterie zu beeinträchtigen. Die Zellen sind mit einem Energieoptimierer ausgestattet, der eine 100-prozentige Tiefentladung unterstützt, um die effektive Speicherkapazität zu maximieren. Das entspricht einer Lebensdauer von rund 15 Jahren, wodurch die Solarbank 4 Pro zu einem der Branchenführer in Sachen Langlebigkeit wird.Um eine flexible Aufstellung der Solarbank 4 Pro zu ermöglichen, ist die Speichereinheit nach IP66-Standard(7) gegen Wasser und Staub geschützt. Sie verfügt zudem über eine C5-Zertifizierung für Korrosionsbeständigkeit, wodurch die Solarbank 4 Pro auch in Küstennähe aufgestellt werden kann. Ein uneingeschränkter Betrieb ist bei Temperaturen zwischen -20 °C und 55 °C möglich. Im Inneren sorgen sieben Schutzschichten für bestmöglichen Schutz vor Kurzschlüssen und Bränden.Die Solarbank 4 Pro ist mit den Akkus der vorherigen Generation BP1600 und BP2700 kompatibel, während der neue BP5000-Akku mit 5 kWh-Kapazität auch mit den vorherigen Modellen Solarbank 2 Pro, 2 AC, 2 Plus und 3 Pro kompatibel ist. Die Solarbank 4 Pro ist ab sofort auch mit dem Power Dock kompatibel sein und kann steigende Haushaltsstrombedarfe zielgenau aufrüsten.KI-Unterstützung für eine nahtlose Smart-Home-IntegrationDie Solarbank 4 Pro läuft auf dem Betriebssystem Anker PowerOS und verfügt über den KI-Sprachassistenten Anka für eine einfache Steuerung und intelligente Energieplanung. Das System optimiert das Laden und Entladen autonom auf Basis von Echtzeit-Wetterdaten, während sich das KI-basierte Energie-Management System (EMS) mit Daten von der Strompreisbörse von über 870 Stromanbietern synchronisiert, um von dynamischen Tarifen zu profitieren.Die Unterstützung offener Programmierschnittstellen (APIs) ermöglicht die Integration in den Home Assistant, während lokale Datenverarbeitung und Verschlüsselung auf hohem Finanzbranchenniveau den Schutz der Daten gewährleisten.Preis und VerfügbarkeitDie Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro kann ab dem 12. Mai 2026 für 1.999 EUR (UVP) auf der Website von Anker SOLIX für die Vorbestellung vorgemerkt werden. Die Solarbank 4 BP5000-Erweiterungsbatterie wird ebenfalls ab diesem Zeitpunkt für 1.399 EUR (UVP) erhältlich sein.Early-Bird-Angebot: Vom 12. Mai bis zum 11. Juni 2026 können sich Kund:innen unverbindlich für die Bestellung registrieren und sich so einen Rabatt von 25 Prozent auf den UVP der Solarbank 4 E5000 Pro und der Solarbank 4 BP5000 Erweiterungsbatterie sichern. Mit dem Rabatt-Code erhalten sie zusätzlich ein dreiphasiges Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 zur Bestellung der Anker SOLIX Solarbank 4 Pro ohne Aufpreis dazu. Die Codes können dann im Zeitraum vom 12. Juni bis spätestens 21. Juni 2026 bei der Bestellung der Anker SOLIX Solarbank 4 Pro im Anker SOLIX Online-Shop eingelöst werden.Kund:innen, die den Code innerhalb von 72 Stunden ab dem 12. Juni einlösen, erhalten zusätzlich ein kostenloses Sparschwein im Design der Solarbank 4 Pro.Über Anker SOLIXAnker SOLIX, seit zwei Jahren in Folge(1) die weltweit führende Marke für Plug-and-Play-Balkon-Solarbatteriespeicher, hat es sich zum Ziel gesetzt, zuverlässige und intuitive Energieerlebnisse für alle zu ermöglichen. Die Mission der Marke ist es, weltweit Energieunabhängigkeit zu ermöglichen und gemeinsam eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben.Mehr Informationen unter: https://www.ankersolix.com/de(1) Datenquelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd., gemessen am weltweiten Einzelhandelsumsatz der Marken (in Mio. USD) in den Jahren 2024 und 2025. Plug-and-Play-Balkon-Solar-Batteriespeicher umfassen sowohl All-in-One-Modelle mit integrierten Mikro-Wechselrichtern als auch eigenständige Modelle, die an externe Wechselrichter angeschlossen werden. Beide Modelle ermöglichen es den Nutzern, sie zu Hause sofort zu installieren und zu nutzen. Die Studie wurde im Februar 2026 abgeschlossen.(2) Wie in einem TÜV-Prüfbericht dokumentiert. Der vollständige Bericht ist auf Anfrage unter ankersolix@schwartzpr.de erhältlich.(3) Wir empfehlen ausdrücklich, einen qualifizierten Elektriker zu beauftragen, um den dedizierten Stromkreis zu prüfen, den Zustand der Anlage zu bewerten und die Wieland-Steckdose fachgerecht zu installieren, um die vollständige Einhaltung der geltenden Normen sicherzustellen.(4) Bitte lassen sie die erforderliche Anmeldung von einem Elektrofachbetrieb durchführen. Anker SOLIX bietet bei Bedarf einen Installationsservice an. Die Registrierung erfolgt online und dauert in der Regel nur wenige Minuten. Anker SOLIX übernimmt keine Haftung für Verzögerungen im Registrierungsprozess.(5) Für einen aktiven Überlastschutz bei höheren Leistungsstufen empfehlen wir die Verwendung des Anker SOLIX Smart Meter Gen 2: Wenn sich das System den Überlastgrenzen nähert, passt es die Leistung in Echtzeit an, um den Stromkreis sowie angeschlossene Geräte zu schützen. Wir empfehlen ausdrücklich, für Installation und Registrierung einen qualifizierten Elektriker zu beauftragen sowie das System mit dem Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 zu koppeln, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Anker SOLIX übernimmt keine Haftung für Probleme, die aus veralteter Verkabelung, gemeinsam genutzten Stromkreisen, unsachgemäßer Installation oder einer unterlassenen Registrierung resultieren.(6) Die dargestellten maximalen jährlichen Einsparungen sind theoretische Werte, die auf einem internen Modell basieren, welches netzgekoppelte PV-Systeme mit Haushalten vergleicht, die die Solarbank 4 Pro nutzen.Konfiguration: 1 Hauptgerät + 3 Batterie-Erweiterungssets mit insgesamt 20kWh; 12 PV-Module à 500W × 12 = 6000W; AC-Leistung: 2500W; Elektriker-Registrierungsgebühr: 499EUR; PV-Module zu 91EUR/Stück; Gesamtkosten: 6487EUR.Jahresverbrauch: 7000kWh, Erzeugung: 6000W × 1,133 = 6798kWh.Einsparungen durch Eigenverbrauch: 6798kWh × 0,81 = 5506kWh (81% gemäß HTW-Rechner); mit AC-Entladungsfaktor (0,92): 5506kWh × 0,92 = 5066kWh.Nutzung von Überschussenergie (30%): (6798 - 5066) × 30% = 520kWh.Gesamter jährlicher Eigenverbrauch: 5066 + 520 = 5586kWh.Gesamtersparnis: 5586kWh × 0,40EUR = 2234EUR. Amortisationszeit: 6487EUR / 2234EUR = 2,9 Jahre.Autarkiegrad: 79,8%; Eigenverbrauchsquote: 82,17%.Die tatsächliche PV-Leistung, Komponentenanzahl und Stromerzeugung hängen von lokalen Vorschriften, Netzanforderungen, Installationsbedingungen und Nutzungsszenarien ab. Die Angaben zu Erzeugung und Einsparungen sind theoretische Schätzwerte; tatsächliche Ergebnisse können abweichen. Die PV-Erträge basieren auf standardisierten Peak-Sun-Hours (z. B. PVGIS-Daten). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Standort, Wetterbedingungen, individuellem Verbrauchsverhalten, dynamischen Strompreisen, Batteriealterung sowie Systemkonfiguration deutlich variieren. Diese Angaben dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und stellen keine Garantie dar. Sofern nicht anders angegeben, sind Steuern, professionelle Installationskosten sowie lokale Netzanschlussgebühren nicht enthalten. Die Amortisationszeit wird auf Basis des Verhältnisses zwischen den gesamten Systeminvestitionskosten und den geschätzten jährlichen Einsparungen berechnet. Die oben genannte Systemkonfiguration wird voraussichtlich eine Amortisation von etwa 3 Jahren erreichen.(7) Die Schutzart IP66 bedeutet, dass das Gerät in hohem Maße staubdicht ist und starken Wasserstrahlen standhält. Es ist jedoch nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet. Bei der Verwendung im Außenbereich sollte das Gerät stets gemäß der Bedienungsanleitung installiert werden - achten Sie auf ausreichende Belüftung, Wasserdichtigkeit und eine erhöhte Montage. Längerer Kontakt mit stehendem Wasser, starken Regenfällen oder extremen maritimen/korrosiven Umgebungen sollte vermieden werden. Liegen solche Bedingungen vor, sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich.Ihr Agenturkontakt bei Schwartz Public Relations:Carsten Langenfeld, Lucas Streitwieser, Alexander SeicheSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel: +49 (0)89 211871-57/ -44 / -37E-Mail: ankersolix@schwartzpr.dewww.schwartzpr.deOriginal-Content von: Anker Solix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179225/6274687