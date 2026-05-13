Zwischen "hässlichen" Zahlen der Gegenwart und einer fast schon unverschämt optimistischen Zukunft liegt D-Wave Quantum mit seinen neuesten Quartalszahlen. Die letzten 3 Monate zeigen einen Aufwärtstrend (+22%) im Kurs. Hoffnung keimt auf, denn die Auftragsbestände explodieren. Reicht die Zahl aus, um das Momentum aufrechtzuerhalten und wäre das die letzte Kaufgelegenheit unter 25 US$? Die guten Nachrichten Die aktuellen Zahlen waren auf den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de