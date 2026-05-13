Spam-Anrufe können nicht nur nervig sein. Fällst du auf den Anruf herein, kann er dich auch viel Geld kosten. Damit du gar nicht erst den Anruf annehmen musst, um zu wissen, dass es sich um Spam handelt, gibt es mehrere Methoden. Jeden Monat werden Hunderttausende Spam-Anrufe getätigt. Das geht aus einer Untersuchung von Clever Dialer hervor. Allein im April 2026 wurden mehr als 585.000 Spam-Anrufe registriert. Im Schnitt wurden die Betroffenen dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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