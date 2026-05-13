Der Wasserstoff-Spezialist hat am Montag nach US-Börsenschluss ordentliche Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Die Aktie konnte daraufhin kräftig zulegen, ging allerdings dann am Dienstag im schwächelnden Gesamtmarkt nur mit einem moderaten Plus aus dem Handel. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Analystenstimmen.Laut Morgan Stanley meldete Plug Power einen deutlichen Umsatzanstieg und eine leicht über den Erwartungen liegende Rentabilität. "Bestehende Kunden (Amazon und Walmart) treiben das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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