Coca-Cola (KO): Der Softdrink-Gigant sammelt Kraft für den nächsten Sprung!

Ausbruch aus der Seitwärtsrange nicht verpassen!

Rückblick

Der Chart von Coca-Cola zeigt eine klassische bullische Konsolidierung nach einem starken Aufwärtsimpuls. Nach einer rasanten Rallye von ca. 68 US-Dollar bis über 81 US-Dollar hat die Aktie eine gesunde Korrektur und Bodenbildung vollzogen. Aktuell sehen wir eine enge Seitwärtsrange zwischen 78 und 80 US-Dollar.

Coca-Cola-Aktie: Chart vom 12.05.2026, Kürzel: KO, Kurs: 79.61 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs notiert stabil über dem EMA 20 und EMA 50. Dass der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen liegt, bestätigt den intakten Aufwärtstrend. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 80 US-Dollar würde ein Kaufssignal mit Potenzial bis rund 85 US-Dollar generieren.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Kurse unter die Unterstützung bei 77.70 US-Dollar hätten die Bullen das Zepter aus der Hand gegeben. Ein Test des März-Tiefs könnte erfolgen.

Meinung

In einem inflationären Umfeld hat Coca-Cola bewiesen, dass sie Preiserhöhungen an Konsumenten weitergeben können, ohne dass der Absatz massiv einbricht. Jüngste Daten zeigten ein organisches Umsatzwachstum, das die Erwartungen oft übertraf. Besonders die Expansion im Bereich zuckerfreier Getränke und Sportdrinks stützt das Wachstum. Für konservative Anleger bleibt KO wegen der seit Jahrzehnten stetig steigenden Dividenden attraktiv, was in volatilen Marktphasen für Kursstabilität sorgt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 344.33 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.15 Mrd. USD

Meine Meinung zu Coca-Cola ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in KO hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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