Bitcoin kämpft aktuell um seine charttechnische Zukunft. Die Kryptowährung notiert bei rund 80.636 Dollar und steht damit unmittelbar vor einer entscheidenden Widerstandszone. Im Fokus stehen zwei langfristige Trendindikatoren, die über den weiteren Verlauf des Jahres entscheiden könnten.Die digitale Leitwährung ringt mit dem einfachen 200-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 82.455 Dollar und dem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA) bei 82.027 Dollar. Während der SMA alle Tage gleich gewichtet, reagiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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