© Foto: adobe.stock.comBei Kupfer wird's jetzt spektakulär. Der Kupferpreis (COMEX) eskaliert und tritt eine epische Rallye los. Das rückt unweigerlich die Aktien aussichtsreicher Kupferproduzenten in den Fokus. Aktuelle Kupferpreisentwicklung - Fulminanter Ausbruch setzt sich fort Der Kupferpreis tritt eine gewaltige Rallye los. Nach dem Ausbruch über die zentrale Widerstandszone 6,0 US-Dollar / 6,2 US-Dollar nimmt die Bewegung Fahrt auf. Die fundamentalen Hintergründe der Rallye wurden im gestrigen Kupfer-Kommentar ausführlich thematisiert. Aus charttechnischer Sicht nimmt der Kupferpreis so langsam aber sicher die 7,0 US-Dollar ins Visier. Dabei muss es angesichts der Wucht und der Vehemenz nicht bleiben. Der …Den vollständigen Artikel lesen
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