Die Erzeugerpreise in den USA sind im April überraschend stark gestiegen. Statt eines erwarteten Zuwachs um 0,5 Prozent kletterten die Preise gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Die deutliche Überraschung zeigt, dass die US-Unternehmen doch härter als erwartet von den steigenden Energiepreisen getroffen werden. An der Börse reagieren die Indizes uneinheitlich. •US-Erzeugerpreise schocken die Märkte: Im April steigen die Preise um 1,4 Prozent statt der erwarteten 0,5 Prozent, auf Jahressicht liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär