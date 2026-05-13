EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@ezag.de
|Internet:
|https://www.ezag.com/de/startseite/investoren/
|ISIN:
|DE0005659700
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2327154 13.05.2026 CET/CEST