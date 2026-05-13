EQS-News: NFON AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Machtlfinger Str. 7
|81379 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir-info@nfon.com
|Internet:
|https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/ir-auf-einen-blick/
|ISIN:
|DE000A0N4N52
|Ende der Mitteilung
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2327164 13.05.2026 CET/CEST