München (ots) -Ein tierisch verrücktes Animations-Abenteuer über friedliche Zootiere, die sich in einer unheimlichen Nacht in neongrüne, schleimige und pelzige Zombies verwandeln... Gruselspaß garantiert! Ab 11. Juni 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.Eines Nachts schlägt ein Meteor im Zoo von Colepepper ein und setzt ein Virus frei, das die harmlosen Zoobewohner in grüne, schleimige und gefräßige Monster verwandelt! Die clevere junge Wölfin Gracie schließt sich mit dem notorisch schlecht gelaunten Berglöwen Dan zusammen, und gemeinsam führen sie das ungewöhnliche Team der verbliebenen Tiere an: Xavier, der filmbegeisterte Lemur, Frida, das temperamentvolle Capybara, Ash, der sarkastische Strauß und Felix, der egoistische Affe. Die ungleiche Truppe muss einen Plan schmieden, um alle Zootiere wieder in die normale Welt zurückzubringen und begibt sich auf die gefährliche Mission, dem Virus zu entkommen, ihren Zoo zu retten und den völlig verrückten Bunny Zero davon abzuhalten, das Virus über den Zoo hinaus zu verbreiten. Das ist nur leider alles andere als einfach...ZOMBIES IM ZOO - VERRÜCKT NACH MITTERNACHT ist ein umwerfend komisches und mitreißendes Animations-Abenteuer, das unter der Regie von Ricardo Curtis ("Die Unglaublichen", "Angry Birds - Der Film") und Rodrigo Perez-Castro ("Ice Age - Kollision voraus!", "Ferdinand: Geht STIERisch ab") entstanden ist. Inspiriert wurde diese farbenfrohe und tierisch verrückte Zombie-Komödie durch ein Konzept von Bestsellerautor und Meister des Genres Clive Barker ("Hellraiser") - Fans werden sich an einigen Zitaten aus Film-Klassikern erfreuen können!Pressekontakt:das pressebüro,Sandra Thomsen und Mara SchmidtTel: 040 5393088-1presse@daspressebuero.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6274774