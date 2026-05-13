© Foto: Arne Dedert/dpaMerck hebt seine Jahresziele an, das Quartalsergebnis übertrifft die Erwartungen - und die Aktie legt auf einen Schlag um bis zu 8 Prozent zu. Was hinter dem überraschend starken Start ins Jahr steckt.Der Darmstädter Technologiekonzern Merck KGaA hat seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach oben korrigiert und damit die Märkte positiv überrascht. Das bereinigte operative Ergebnis soll 2026 nun zwischen 5,7 und 6,1 Milliarden Euro liegen - die bisherige Prognose hatte noch eine Spanne von 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro vorgesehen. Gleichzeitig erwartet der Konzern beim Umsatz nun zwischen 20,4 und 21,4 Milliarden Euro. Die Reaktion an der Börse fiel eindeutig aus: Die …Den vollständigen Artikel lesen
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