Der PPI steigt im April um 6,0 % und damit deutlich stärker als erwartet. Treiber sind vor allem explodierende Energie- und Transportkosten infolge des Nahost-Konflikts. Besonders brisant:
Die Lkw-Frachtkosten springen um 8,1 % und erreichen den höchsten Stand seit 2009. Für die Fed wird es komplizierter. Der April-PPI erhöht das Risiko, dass auch CPI und PCE in den nächsten Monaten deutlich steigen.
Für den Aktienmarkt ist das nicht negativ, solange die Preise weitergegeben werden können und der Konsument nicht wegbricht. Das ist zu beobachten.
Die Lkw-Frachtkosten springen um 8,1 % und erreichen den höchsten Stand seit 2009. Für die Fed wird es komplizierter. Der April-PPI erhöht das Risiko, dass auch CPI und PCE in den nächsten Monaten deutlich steigen.
Für den Aktienmarkt ist das nicht negativ, solange die Preise weitergegeben werden können und der Konsument nicht wegbricht. Das ist zu beobachten.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe