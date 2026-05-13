Apple gilt im KI-Rennen als Nachzügler, doch die Konkurrenz hat den Tech-Riesen offenbar noch nicht abgeschrieben. Wenige Wochen vor der Entwicklerkonferenz WWDC, bei der Apple das langersehnte Siri-Update präsentieren dürfte, hat es Alphabet plötzlich eilig, neue Funktionen für das eigene Smartphone-Betriebssystem Android zu präsentieren. Das dürfte kein Zufall sein.• Google integriert Gemini tief in Android 17 • Gemini soll künftig eigenständig Apps steuern und Aufgaben erledigen • Druck auf Apple ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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