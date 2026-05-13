Im April sind 64.350 Elektroautos neu auf die Straße gekommen. Besonders hoch war die Nachfrage bei Privaten. Das offenbart eine neue Statistik von Dataforce. Während die E-Auto-Nachfrage über alle Kanäle im Jahresvergleich um 41 Prozent anzog, waren es bei den Privatkäufen satte 85 Prozent mehr. Auf den ersten Blick steht der April 2026 für viel Kontinuität und ein stabiles Wachstum bei den E-Auto-Verkäufen. Zwar ging im März bei den absoluten Verkäufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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