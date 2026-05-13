KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Mit einem Spruch über rauchende kleine Kinder und soziale Medien hat sich die geschäftsführende dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in ihrer Heimat Ärger eingehandelt. Bei einer Konferenz in Kopenhagen hatte die Dänin laut der Nachrichtenagentur Ritzau gesagt: "Wäre ich nicht geschäftsführende Regierungschefin und hätte heute kleine Kinder, wäre mir lieber, dass sie rauchen, als ihnen zu erlauben, alleine in den sozialen Medien unterwegs zu sein." Mehrere Experten für Tabakprävention hatten die Aussage kritisiert.

Für den Satz entschuldigte sie sich am Mittwoch. "Natürlich sollten Kinder und Jugendliche nicht mit dem Rauchen anfangen", schrieb sie bei Facebook. "Deshalb hätte ich etwas anderes sagen sollen, um meine Pointe zu unterstreichen." Sie habe damit nur verdeutlichen wollen, "wie gefährdet unsere Kinder vor dem Bildschirm sind". Frederiksens Regierung hatte Ende 2025 ein Mindestalter von 15 Jahren in den sozialen Medien angekündigt./wbj/DP/men