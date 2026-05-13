EQS-News: RCB Fund Services
/ Schlagwort(e): Rechtssache
WASHINGTON, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die RCB Fund Services LLC ("RCB"), die im Auftrag des US-Justizministeriums ("DOJ") als Anspruchsverwalter für den AirBit Victim Fund (den "AVF") fungiert, gab heute bekannt, dass das Verfahren zur Einreichung von Anträgen für Opfer des AirBit-Club-Betrugs eröffnet wurde.
Der AVF wurde vom DOJ eingerichtet, um Personen zu entschädigen, die infolge eines betrügerischen Vorhabens im Rahmen des AirBit Clubs finanzielle Verluste erlitten haben. Der AVF soll Opfern eine Entschädigung gewähren, die aufgrund falscher Angaben zum Kauf von AirBit-Club-Mitgliedschaften verleitet wurden, darunter Versprechen garantierter täglicher Renditen, die angeblich durch Mining und Handel mit Kryptowährungen erzielt wurden. Weitere Informationen zum Entschädigungsverfahren im Rahmen des AVF finden Sie in der Pressemitteilung des Justizministeriums.
Wer ist teilnahmeberechtigt?
Wie werden die Verluste berechnet?
Antragsverfahren:
Am einfachsten ist es, die Anmeldung online vorzunehmen: www.airbitvictimfund.com
Alternativ können Antragsteller:
Einreichungsfrist für Anträge
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13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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