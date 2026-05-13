Die durchgängige Plattform beseitigt Wasser als Engpass für das Wachstum von Rechenzentren und ersetzt veraltete, fragmentierte Ansätze durch eine vollständig integrierte Infrastrukturlösung.

Gradiant gab heute bekannt, dass HyperSolved, seine End-to-End-Kühlwasserlösung für KI-Rechenzentren, nun bei mehreren der weltweit größten Hyperscale-Betreiber im Einsatz ist und geschäftskritische Infrastrukturen auf den wichtigsten globalen Märkten unterstützt.

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HyperSolved is Gradiant's fully integrated AI data center water infrastructure platform that manages the entire cooling water lifecycle, from sourcing to discharge, to eliminate water constraints and accelerate hyperscale deployment.

Die KI-Infrastruktur wächst in beispiellosem Tempo, wobei sich die weltweite Rechenzentrumskapazität zwischen 2025 und 2035 voraussichtlich versechsfachen wird. Diese Anlagen der nächsten Generation benötigen deutlich mehr Strom und Kühlung als herkömmliche Rechenzentren, was zu einem starken Anstieg des Wasserverbrauchs führt. Ein einziger Hyperscale-Campus mit einer Leistung von 100 MW kann täglich eine Wassermenge verbrauchen, die dem Bedarf einer Stadt mit 80.000 Einwohnern entspricht.

In vielen Regionen wird das Wachstum zunehmend nicht nur durch Strom und Land, sondern auch durch die Wasserverfügbarkeit, die Komplexität der Genehmigungsverfahren und die Abwassergrenzwerte eingeschränkt. Während Rechen- und Energiesysteme ausgereift sind, ist die Wasserinfrastruktur nach wie vor fragmentiert, was die Betreiber dazu zwingt, mehrere Anbieter und voneinander getrennte Systeme zu verwalten, was Risiken mit sich bringt und die Umsetzung verlangsamt.

HyperSolved ersetzt dieses Modell, indem es den gesamten Lebenszyklus des Kühlwassers von der Gewinnung bis zur Rückführung in einer einzigen Plattform bündelt, die von einem einzigen, verantwortungsbewussten Partner bereitgestellt wird. Es wurde speziell für Hyperscale-Umgebungen entwickelt und reduziert die Komplexität, erhöht die Zuverlässigkeit und beschleunigt die Bereitstellung.

"Wasser ist einer der am wenigsten integrierten und am stärksten fragmentierten Bereiche der Rechenzentrumsinfrastruktur", sagte Prakash Govindan, CEO von Gradiant. "Wir befinden uns mitten in einem einmaligen Ausbau der KI-Infrastruktur, dessen Ausmaß mit historischen Erweiterungsprojekten wie dem Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert vergleichbar ist, der Regionen miteinander verband und ganze Volkswirtschaften veränderte. Ein solches Wachstum erfordert einen neuen Ansatz. Auch heute noch wird die Wasserwirtschaft durch ein Flickwerk aus Anbietern und Lösungen gesteuert, die nie für den Hyperscale-Einsatz konzipiert wurden. HyperSolved ändert dies, indem es die Wasserversorgung als kritische Infrastruktur betrachtet, die als ein integriertes System konzipiert, bereitgestellt und betrieben wird."

HyperSolved erweitert den Zugang zu alternativen Wasserquellen, darunter kommunales wiederaufbereitetes Wasser und andere beeinträchtigte Wasservorkommen, wodurch die Abhängigkeit von Süßwasser verringert und die Flexibilität vor Ort erhöht wird. Durch integrierte Aufbereitung, CURE Chemicals und SmartOps AI wird die Kühlleistung gesichert, und durch hohe Rückgewinnungskonzentrationen und Wiederverwendung wird die Abwassermenge minimiert, was die Umweltbilanz verbessert und regulatorische Auflagen erleichtert.

"Sie betreiben das Rechenzentrum. Wir kümmern uns um das Wasserniveau", sagte Sankar Natarajan, Leiter für Sonderprojekte bei Gradiant. "Durch die Integration der Wasserversorgung in ein einziges System funktioniert dieses ebenso zuverlässig und nachvollziehbar wie die Strom- und Kühlversorgung. HyperSolved bietet Betreibern einen klaren Weg zur Skalierung mit weniger Risiko und weniger Einschränkungen."

HyperSolved wurde speziell für das rasante Tempo der KI-Entwicklung entwickelt und unterstützt eine schnelle Bereitstellung über containerisierte Systeme. So stehen sofortige und temporäre Kapazitäten zur Verfügung, um kurze Entwicklungszyklen zu ermöglichen, während eine permanente Infrastruktur für eine optimierte langfristige Leistung sorgt. Gradiant bietet zudem umfassende Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg, von der Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb, und gewährleistet so die Kontinuität bei der Erweiterung der Anlagen.

Gradiant verzeichnet eine starke kommerzielle Akzeptanz von HyperSolved bei den weltweit führenden Hyperscale-Betreibern, was die wachsende Nachfrage nach integrierter Wasserinfrastruktur widerspiegelt. Das Unternehmen geht davon aus, dass Rechenzentren bis 2027 etwa 25 seines weltweiten Geschäfts ausmachen werden, da die Wasserversorgung zu einem entscheidenden Faktor dafür wird, wo und wie KI-Infrastruktur aufgebaut werden kann.

HyperSolved ist weltweit verfügbar und unterstützt Hyperscaler, Entwickler und Betreiber von Rechenzentren sowie technische Partner in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Über Gradiant

Gradiant ist ein einzigartiges Wasserunternehmen. Mit einem umfangreichen Sortiment an differenzierten und proprietären End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen die geschäftskritischen Betriebsabläufe seiner Kunden in den wichtigsten Industriezweigen der Welt, einschließlich Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und die Abwassermenge, sie sorgen für die Rückgewinnung wertvoller Ressourcen und sie wandeln Abwasser in Frischwasser um. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston, wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1.400 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über uns unter gradiant.com.

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