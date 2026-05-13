Die Hans John Versicherungsmakler GmbH hat in enger Zusammenarbeit mit der ERGO und der Allianz bedeutende Erweiterungen in den Deckungskonzepten zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (VSH) umgesetzt Mit der Allianz konnte zuletzt ein Kostenbaustein für den Abwehrschutz vereinbart werden, wenn streitig ist, ob die ausgeübte Tätigkeit in einem Schadenfall zum Berufsbild/Tätigkeitsumfang einer erlaubnispflichtigen versicherten Tätigkeit gehört. Über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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