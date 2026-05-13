Equinox Gold Corp. und Orla Mining Ltd. haben eine endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss getroffen, der einen neuen führenden Goldproduzenten in Nordamerika schaffen soll. Das kombinierte Unternehmen, das weiterhin unter dem Namen Equinox Gold firmieren wird, soll ab 2026 rund 1,1 Millionen Unzen Gold pro Jahr produzieren und kommt auf eine implizite Marktkapitalisierung von rund 18,5 Milliarden US-Dollar.



Die neue Gesellschaft wird auf drei langfristig ausgelegten kanadischen Minen basieren und verfügt über eine Wachstumspipeline, die die jährliche Produktion perspektivisch auf bis zu 1,9 Millionen Unzen steigern könnte. Die Übernahme erfolgt über einen gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan, bei dem Orla-Aktionäre für jede gehaltene Aktie eine Equinox-Aktie sowie eine symbolische Barzahlung erhalten. Nach Abschluss der Transaktion sollen die bisherigen Equinox-Aktionäre rund zwei Drittel des neuen Unternehmens halten.



Beide Unternehmen betonen die strategische Logik des Zusammenschlusses: ein erweitertes Portfolio aus sechs produzierenden Minen in Kanada, den USA, Mexiko und Nicaragua, eine starke Reservebasis von insgesamt 22,7 Millionen Unzen Gold sowie eine erwartete freie Cashflow-Generierung von rund 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026. Zudem soll die größere operative und finanzielle Stärke die Umsetzung mehrerer Entwicklungsprojekte erleichtern.



Die Aktionäre beider Unternehmen müssen der Transaktion noch zustimmen; der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet.



Equinox ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das auf Wachstum ausgerichtet ist und über eine starke Basis aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika sowie eine Pipeline an Entwicklungs- und Expansionsprojekten verfügt.



Orla ist ein Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt. Das Unternehmen besitzt drei Goldprojekte: das Gold- und Silberprojekt Camino Rojo im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas, die Goldprojekte South Railroad und Lewis in Nevada, USA, und das Goldprojekt Cerro Quema in Panama. Das Unternehmen ist in Mexiko, Panama, den USA und Kanada tätig.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de





© 2026 Rohstoff-Welt.de