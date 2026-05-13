DUBLIN, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, der weltweit führende Anbieter von Reise-eSIMs, hat heute die Veröffentlichung des Holafly Global eSIM Index 2026 bekannt gegeben - eine in ihrer Art einzigartige Studie, die die Marktreife der eSIM-Technologie in 50 Märkten und bei 168 Mobilfunknetzbetreibern weltweit bewertet.

Der Index wurde in Zusammenarbeit mit TeleSemana.com, einer der führenden Fachpublikationen der lateinamerikanischen Telekommunikationsbranche, entwickelt und bietet einen strukturierten, datengestützten Überblick darüber, wie eSIM in den verschiedenen Regionen eingesetzt wird, wie die Nutzer damit umgehen und welche Einschränkungen bestehen. Er vereint Daten auf Betreiberebene, Variablen auf Länderebene, qualitative Bewertungen und einen Mechanismus für regulatorische Sanktionen in einem einzigen Bewertungsrahmen mit einer Skala von 0 bis 100.

Die Ergebnisse belegen eindeutig einen entscheidenden Wandel in der Branche: eSIM ist keine Technologie mehr, die sich in der Entwicklung befindet, sondern eine weltweit eingesetzte Funktion. Was die Märkte heute voneinander unterscheidet, ist nicht die technische Reife, sondern die strukturellen Rahmenbedingungen, die die Einführung ermöglichen oder einschränken, darunter die Verfügbarkeit von Geräten, rechtliche Rahmenbedingungen und die Qualität der Benutzererfahrung.

Die Vereinigten Staaten belegen mit einer Punktzahl von 90,2 weltweit den ersten Platz, gefolgt von Estland und dem Vereinigten Königreich, während Märkte wie der Sudan, Indien und Liberia die strukturellen Hindernisse widerspiegeln, die die Verbreitung weiterhin einschränken. Insbesondere nennt der Index regulatorische Eingriffe als entscheidenden Faktor, wobei in bestimmten Märkten Beschränkungen gelten, die die Skalierbarkeit von eSIM-Diensten erheblich beeinträchtigen.

Die zentrale Schlussfolgerung lautet, dass die Einführung von eSIMs nicht mehr durch die Technologie, sondern durch die Marktgestaltung eingeschränkt wird. Wenn gesetzliche Rahmenbedingungen die digitale Nutzung ermöglichen, Geräte weit verbreitet sind und Anbieter nahtlose Nutzererlebnisse bieten, nimmt die Akzeptanz rasch zu. Sind diese Rahmenbedingungen nicht aufeinander abgestimmt, bleibt das Wachstum strukturell begrenzt.

"Die eSIM ist längst mehr als nur eine aufstrebende Technologie. Entscheidend für die nächste Phase der Verbreitung wird sein, wie effektiv die Märkte den Nutzern einen nahtlosen digitalen Zugang ermöglichen. Die Länder, die diesen Wandel anführen, sind nicht unbedingt diejenigen mit der größten Telekommunikationsinfrastruktur, sondern jene, die reibungslose Erlebnisse schaffen, die den Erwartungen der heutigen Weltreisenden entsprechen", sagt Chris Hills, Vice President of Carriers & Operations bei Holafly.

Aus methodischer Sicht bewertet der Index fünf Kerndimensionen: Marktreife, Aktivierung und Unterstützung, Akzeptanz und Wettbewerb, regulatorisches Umfeld sowie Expertenbewertung. Ein spezieller Sanktionsmechanismus berücksichtigt die Auswirkungen von Märkten, die den Zugang zu internationalen eSIM-Anbietern einschränken, und stellt so sicher, dass der Index nicht nur die Leistungsfähigkeit der Betreiber, sondern auch die tatsächliche Zugänglichkeit für die Nutzer widerspiegelt.

Da Reisende immer flexiblere, grenzenlose und sofort verfügbare Möglichkeiten für den Internetzugang verlangen, entwickeln sich Anbieter von Reise-eSIMs zu einem wichtigen Motor des Wandels in der gesamten Branche. Durch die Beseitigung vieler der herkömmlichen Hindernisse, die mit physischen SIM-Karten und komplexen Aktivierungsprozessen verbunden sind, definieren eSIM-Lösungen den Zugang zu Mobilfunkdiensten im Ausland neu und beschleunigen den Übergang zu einem nahtloseren globalen Reiseerlebnis.

Der Holafly Global eSIM Index 2026 schafft einen neuen Referenzrahmen für Netzbetreiber, Regulierungsbehörden und Branchenakteure und bietet einen einheitlichen Maßstab, der verdeutlicht, wo die Einführung bereits greifbar ist, wo sie noch eingeschränkt ist und wo künftiges Wachstum am wahrscheinlichsten zu erwarten ist.

Der vollständige Bericht ist verfügbar unter: https://www.telesemana.com/holafly-global-esim-index-2026/

Medienkontakt: press@holafly.com

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