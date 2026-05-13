Nebius hat gerade seine Q1-Zahlen veröffentlicht. Ein Blick auf die Aktie reicht eigentlich, um diese einzuordnen. Denn sie schießt im vorbörslichen US-Handel in der Spitze um 12 Prozent auf über 200 Dollar nach oben - und damit auf ein neues Rekordhoch.Die Gewinner des aktuellen KI-Booms liefern echte Umsätze, echte Gewinne - und teils spektakuläre Kursbewegungen. Wie stark die nächste Phase dieser Entwicklung verlaufen kann, zeigt aktuell Nebius: Der KI-Infrastrukturanbieter steigerte seinen Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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