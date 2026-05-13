Eine frische Morgan-Stanley-Studie zeigt, dass KI bereits messbare Produktivitätsgewinne in mehreren Sektoren erzeugt.
Über zwei Befragungswellen hinweg liegen die höchsten gemeldeten Produktivitätsgewinne bei Healthcare Equipment & Services mit 12,3 %, Consumer Staples mit 12,0 %, Autos mit 11,5 % und Transportation mit 11,0 %. Danach folgen Real Estate mit 10,6 %, Software mit 10,4 % und Banken mit 10,0 %.
Über zwei Befragungswellen hinweg liegen die höchsten gemeldeten Produktivitätsgewinne bei Healthcare Equipment & Services mit 12,3 %, Consumer Staples mit 12,0 %, Autos mit 11,5 % und Transportation mit 11,0 %. Danach folgen Real Estate mit 10,6 %, Software mit 10,4 % und Banken mit 10,0 %.
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