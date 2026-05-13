Angst davor, in eine Gehaltsverhandlung zu gehen? Diese Strategien kann man sich im Gespräch zunutze machen - und zwar ohne, dass man das Verhältnis zu seinem Vorgesetzten ruiniert. "Der größte Fehler überhaupt ist, gar nicht erst nach mehr Gehalt zu fragen", erzählt Gehaltscoach Jessica Kreuzer gegenüber t3n. Sie hat ihr eigenes Coaching-Unternehmen mit dem Namen "Gehalt Offensive" ins Leben gerufen und berät Â Klient:innen beim Thema Gehaltsverhandlungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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