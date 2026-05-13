Die BaFin hat ihre jährliche Beschwerdestatistik veröffentlicht, in der nach Sparten und Versicherer kategorisiert dokumentiert ist, wie viele Beschwerden die Aufsicht bearbeitet hat. Im Kfz-Bereich ist die Beschwerdequote im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Von der BaFin gibt es jedes Jahr eine nach Versicherungsunternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte unternehmensindividuelle Beschwerdestatistik. Sie gibt an, wie viele Beschwerden die BaFin pro Jahr für den Geschäftsbereich der Versicherungsaufsicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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