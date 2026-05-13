Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass sich mit dem Wechsel an der Spitze der Kurs der US-Notenbank nicht plötzlich ändert, so die Helaba.Kevin Warsh werde vermutlich eigene Akzente setzen, insbesondere in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Seine Durchsetzungsfähigkeit in geldpolitischen Fragen hänge jedoch von zahlreichen Faktoren ab. Letztlich dürfte er - wie viele FED-Chefs vor ihm - eine Geldpolitik verfolgen, die sich an den wirtschaftlichen Fundamentaldaten und an den Entwicklungen an den Finanzmärkten orientiere. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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