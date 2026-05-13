Manche Aktien folgen einem erstaunlich verlässlichen Muster: Jahr für Jahr steigen sie in bestimmten Zeiträumen - fast wie nach einem unsichtbaren Fahrplan. Die Ursachen dafür sind vielfältig, beispielsweise die Psychologie der Anleger, wiederkehrende Unternehmenstermine oder Aktienrückkaufprogramme. Fakt ist: Wer diese saisonalen Muster kennt und gezielt nutzt, verschafft sich einen echten Vorteil gegenüber der breiten Masse.In seinem neuen Aktien-Report "Kurz vor der Kursexplosion" hat Redakteur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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