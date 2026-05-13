Das sieht nicht gut aus: Die Anteilscheine des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar knicken heute um satte elf Prozent ein. Grund hierfür waren die heutigen Zahlen, die den Markt nicht überzeugt haben. Jefferies-Analyst Constantin Hesse sprach von einem insgesamt eher durchwachsenen Quartal im Vergleich zu den Erwartungen der Experten.So habe das operative Ergebnis die Schätzung verfehlt. Die Aufträge seien hingegen überraschend hoch. Hinzu komme der verbesserte Ausblick für das Gesamtjahr. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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