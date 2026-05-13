NurExone: Der Übergang in die klinische Phase rückt näher

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NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) erreicht einen wichtigen Abschnitt seiner Unternehmensentwicklung. Nach mehreren Jahren präklinischer Forschung richtet sich der Fokus nun zunehmend auf die klinische Anwendung. Gleichzeitig konkretisiert das Biotechnologieunternehmen seine US-Strategie. Im Mittelpunkt steht dabei eine kürzlich unterzeichnete Absichtserklärung mit BioXtek zur Zusammenarbeit bei Exosomenproduktion und Vermarktung. Damit gewinnt die operative Ausrichtung des Unternehmens weiter an Kontur.

Das Unternehmen entwickelt therapeutische Ansätze auf Basis von Exosomen. Dabei handelt es sich um nanoskalige Vesikel, die Wirkstoffe gezielt transportieren können. Im Zentrum der Pipeline steht ExoPTEN. Der Medikamentenkandidat adressiert Verletzungen des zentralen Nervensystems, insbesondere akute Rückenmarksverletzungen und glaukombedingte Schäden des Sehnervs.

Präklinische Daten deuten darauf hin, dass ExoPTEN regenerative Prozesse unterstützen könnte. Nun konzentriert sich NurExone auf die nächsten Schritte Richtung klinischer Studien. Dazu gehören regulatorisch relevante Sicherheitsdaten, geeignete Dosierungen und die Optimierung der Verabreichungsmethoden.

Ein wesentlicher Meilenstein ist die geplante Einreichung eines Investigational New Drug (IND)-Antrags bei der U.S. Food and Drug Administration. Erst nach dessen Genehmigung können klinische Studien am Menschen in den USA beginnen. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen am Aufbau GMP-konformer Produktionsprozesse, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Produktionskapazitäten und US-Strategie rücken in den Fokus

Auch das Finanzprofil spiegelt die aktuelle Entwicklungsphase wider. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete NurExone einen Nettoverlust von rund 5,8 Millionen US-Dollar. Die Mittel flossen vor allem in Forschung, Entwicklung und den Ausbau der Produktionsinfrastruktur.

Anfang 2026 sicherte sich das Unternehmen zusätzliches Kapital über Finanzierungsmaßnahmen. Dieses Kapital soll die nächsten Entwicklungsschritte unterstützen, insbesondere regulatorische Prozesse und die Vorbereitung klinischer Studien.

Parallel zum wissenschaftlichen Fortschritt baut NurExone seine Präsenz in den USA aus. Der amerikanische Markt gilt weiterhin als einer der wichtigsten Standorte für biopharmazeutische Innovationen. Das Unternehmen arbeitet an regulatorischen Vorbereitungen, strategischen Partnerschaften sowie an Optionen zur Stärkung seiner Kapitalmarktpräsenz.

Besonders im Fokus steht die jüngst bekannt gegebene Absichtserklärung der US-Tochter Exo-Top mit BioXtek aus Florida. Die unverbindliche Vereinbarung soll eine mögliche Zusammenarbeit bei der Exosomenproduktion und Vermarktung prüfen.

Geplant ist die Nutzung und der Ausbau GMP-konformer Produktionskapazitäten in den USA. Dabei soll die proprietäre Technologie von NurExone - insbesondere die sogenannte Master Cell Bank - mit der bestehenden Infrastruktur des potenziellen Partners kombiniert werden. Ziel ist es, die Produktion von Exosomen sowohl für klinische Anwendungen als auch für mögliche kommerzielle Einsatzbereiche zu skalieren.

Exosomen könnten zusätzliche Märkte erschließen

Die geplante Zusammenarbeit beschränkt sich nicht nur auf ExoPTEN. Sie umfasst auch mögliche Anwendungen in Bereichen wie Wundheilung, Orthopädie und regenerative Medizin. Das könnte insbesondere vor dem Hintergrund neuer regulatorischer Entwicklungen in einzelnen US-Bundesstaaten relevant werden. In Florida wurde 2025 beispielsweise eine Gesetzgebung zu Stammzelltherapien verabschiedet. Anwendungen außerhalb klassischer pharmazeutischer Indikationen könnten dadurch unter Umständen schneller kommerzialisiert werden.

Damit deutet sich eine mögliche Erweiterung der Unternehmensstrategie an. Neben der langfristigen klinischen Entwicklung könnte NurExone zusätzliche Geschäftsfelder rund um exosomenbasierte Anwendungen erschließen. Ob daraus kurzfristig Umsätze entstehen, hängt jedoch wesentlich von regulatorischen Rahmenbedingungen und der konkreten Ausgestaltung möglicher Partnerschaften ab.

Die unterzeichnete Absichtserklärung gilt zunächst als Grundlage für weitere Verhandlungen. Gleichzeitig kann sie als Hinweis auf konkretes Interesse eines potenziellen Partners gewertet werden. Sollte daraus eine verbindliche Vereinbarung entstehen, könnte dies für Produktionskapazitäten, Marktzugang und die operative Umsetzung der US-Strategie eine wichtige Rolle spielen.

Die kommenden Monate könnten richtungsweisend werden

Für NurExone dürften die kommenden Monate entscheidend sein. Im Mittelpunkt stehen Fortschritte beim Übergang in die klinische Phase - insbesondere die Einreichung und mögliche Genehmigung des IND-Antrags. Gleichzeitig wird sich zeigen, ob Partnerschaftsinitiativen wie die LOI mit BioXtek in konkrete Vereinbarungen überführt werden können.

Derzeit befindet sich das Unternehmen in einer Phase, in der wissenschaftliche, regulatorische und strategische Entwicklungen zusammenlaufen. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, präklinische Ergebnisse in belastbare klinische Daten zu überführen und gleichzeitig stabile Strukturen für Produktion und potenzielle Kommerzialisierung aufzubauen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-naehert-sich-entscheidendem-uebergang-in-die-klinische-phase-us-strategie-nimmt-gestalt-an/5127354/

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